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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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20.04.2026 08:49:26

LANXESS Underweight

LANXESS
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 11,50 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitagnachmittag die Schätzungen angesichts der Probleme der asiatischen Konkurrenz durch den Nahost-Krieg. Der hohe Importdruck lasse nach. Shenoy rechnet aber mit einem schwachen ersten Quartal./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 11:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
18.36 € 		Abst. Kursziel*:
-23.75%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24.08%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
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08:49 LANXESS Underweight Barclays Capital
02.04.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
02.04.26 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
01.04.26 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.03.26 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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