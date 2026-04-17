LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
16.84CHF
0.97CHF
6.11 %
09:42:16
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.04.2026 08:49:26
LANXESS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 11,50 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitagnachmittag die Schätzungen angesichts der Probleme der asiatischen Konkurrenz durch den Nahost-Krieg. Der hohe Importdruck lasse nach. Shenoy rechnet aber mit einem schwachen ersten Quartal./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 11:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
18.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-23.75%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24.08%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LANXESS AG
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Montagvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
17.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
|
17.04.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
17.04.26
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.04.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu LANXESS AG
|08:49
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|08:49
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|23.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|20.03.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|02.04.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|LANXESS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|16.85
|6.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|08:55
|
Goldman Sachs Group Inc.
Alstom Sell
|08:54
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen Neutral
|08:50
|
Barclays Capital
Deutsche Börse Overweight
|08:49
|
Barclays Capital
LANXESS Underweight
|08:31
|
JP Morgan Chase & Co.
SAP Neutral
|08:29
|
Jefferies & Company Inc.
Tesla Hold