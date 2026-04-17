LANXESS 16.96 CHF 4.00% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 11,50 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitagnachmittag die Schätzungen angesichts der Probleme der asiatischen Konkurrenz durch den Nahost-Krieg. Der hohe Importdruck lasse nach. Shenoy rechnet aber mit einem schwachen ersten Quartal./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 11:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.