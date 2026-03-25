LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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27.03.2026 11:20:50
LANXESS Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Iran-Krieg habe den ohnehin schwierigen Start ins Jahr noch weiter erschwert, schrieb Andres Castanos-Mollor am Freitag. Rückläufige Margen dürften kaum zu vermeiden sein./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.94 €
|
Abst. Kursziel*:
0.35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.16%
|
Analyst Name::
Andres Castanos-Mollor
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse