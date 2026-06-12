Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

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Kaufempfehlungen KW 24 12.06.2026 14:37:55

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’269.97 19.61 S6XBKU
Short 14’564.44 13.67 SY0BOU
Short 15’088.47 8.90 SRQBMU
SMI-Kurs: 13’675.33 12.06.2026 14:30:35
Long 13’148.64 19.06 SPBO2U
Long 12’872.81 13.67 SDFBZU
Long 12’328.92 8.96 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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