SMI 998089 / CH0009980894
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12.06.2026 19:12:00
KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
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Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Friedensabkommen: SMI und DAX gehen deutlich höher ins Wochenende -- Börsen in Fernost letztlich kräftig im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich in der Freitagssitzung mit kräftigen Gewinnen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.