KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

125.00
CHF
0.00
CHF
0.00 %
09:20:02
SWX
19.02.2026 08:46:06

KRONES Buy

KRONES
126.62 CHF -0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen sei 2025 profitabler gewesen als erwartet und auch der freie Barmittelzufluss sei sehr stark gewesen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Der Umsatz sei leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben und auch die Aufträge fielen etwas schwächer aus. Die Ziele für 2026 entsprächen allerdings dem Konsens. Dies dürfte auch das Hauptthema der Telefonkonferenz werden, insbesondere angesichts der bestätigten Umsatzprognose für 2028 von rund 7 Milliarden Euro. Der Analyst wies zudem darauf hin, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 um Währungseffekte bereinigt worden sei./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
165.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
139.20 € 		Abst. Kursziel*:
18.53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
140.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.69%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

KRONES AG

KRONES AG 125.00 0.81% KRONES AG