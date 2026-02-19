KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen sei 2025 profitabler gewesen als erwartet und auch der freie Barmittelzufluss sei sehr stark gewesen, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Der Umsatz sei leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben und auch die Aufträge fielen etwas schwächer aus. Die Ziele für 2026 entsprächen allerdings dem Konsens. Dies dürfte auch das Hauptthema der Telefonkonferenz werden, insbesondere angesichts der bestätigten Umsatzprognose für 2028 von rund 7 Milliarden Euro. Der Analyst wies zudem darauf hin, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 um Währungseffekte bereinigt worden sei./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
165.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
139.20 €
|
Abst. Kursziel*:
18.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
140.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.69%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
Analysen zu KRONES AG
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|KRONES Buy
|UBS AG
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|KRONES Buy
|UBS AG
|08:46
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|KRONES Buy
|Warburg Research
|29.01.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|KRONES Buy
|UBS AG
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|125.00
|0.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:51
|
Warburg Research
Südzucker Hold
|08:50
|
Jefferies & Company Inc.
Knorr-Bremse Buy
|08:47
|
Bernstein Research
Renault Outperform
|08:46
|
Jefferies & Company Inc.
KRONES Buy
|08:42
|
Bernstein Research
Richemont Outperform
|08:40
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|08:39
|
Warburg Research
KRONES Buy