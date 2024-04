NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse vor Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Bremsenhersteller dürfte die Markterwartungen übertreffen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/edh;