NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 94,70 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Jahresbilanz aus der Vorwoche an und warf einen ersten Blick auf den anstehenden Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass die Resultate auf Höhe der jüngsten Managementsignale nach den Eckdaten zum vierten Quartal 2025 liegen werden./rob/ag/tih;