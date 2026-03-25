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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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25.03.2026
SWX
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26.03.2026 07:12:07

Knorr-Bremse Neutral

Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 94,70 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta passte sein Bewertungsmodell am Mittwochabend an die Jahresbilanz aus der Vorwoche an und warf einen ersten Blick auf den anstehenden Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass die Resultate auf Höhe der jüngsten Managementsignale nach den Eckdaten zum vierten Quartal 2025 liegen werden./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
99.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.70%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
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