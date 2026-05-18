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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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18.05.2026 16:34:39

EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, Kauf

Knorr-Bremse
93.14 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.05.2026 / 16:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Marc
Nachname(n): Llistosella

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Berichtigung
Aggregierte Informationen angepasst

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft

b) LEI
5299001GRRO0Z25YZT52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000KBX1006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
103,20 EUR 4.850,40 EUR
103,30 EUR 17.974,20 EUR
102,60 EUR 8.310,60 EUR
102,60 EUR 8.208,00 EUR
103,00 EUR 18.025,00 EUR
103,20 EUR 5.985,60 EUR
103,20 EUR 12.900,00 EUR
102,90 EUR 9.055,20 EUR
102,90 EUR 8.952,30 EUR
103,30 EUR 11.466,30 EUR
103,30 EUR 18.697,30 EUR
103,20 EUR 15.686,40 EUR
103,10 EUR 19.176,60 EUR
102,70 EUR 10.270,00 EUR
102,80 EUR 10.691,20 EUR
102,70 EUR 17.150,90 EUR
102,70 EUR 16.329,30 EUR
102,60 EUR 2.154,60 EUR
102,40 EUR 8.601,60 EUR
102,20 EUR 2.861,60 EUR
102,20 EUR 2.861,60 EUR
102,20 EUR 2.963,80 EUR
102,20 EUR 7.358,40 EUR
102,70 EUR 6.572,80 EUR
102,70 EUR 1.951,30 EUR
102,80 EUR 925,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
102,92 EUR 249.980,20 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


18.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Moosacher Strasse 80
80809 München
Deutschland
Internet: ir.knorr-bremse.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104974  18.05.2026 CET/CEST





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