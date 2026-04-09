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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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09.04.2026 10:59:52

Knorr-Bremse Hold

Knorr-Bremse
95.20 CHF -1.46%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor den Anfang Mai erwarteten Quartalszahlen von 99 auf 100 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Analyst Fabio Hölscher erwartet laut seinem Ausblick vom Donnerstag keine Überraschungen das erste Quartal betreffend. Der Auftragseingang des Bremssystem-Herstellers für Lkw und Schienenfahrzeuge sollte solide gewesen sein. Die Margen dürften sich im Jahresverlauf verbessern./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
103.00 € 		Abst. Kursziel*:
-2.91%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
103.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.10%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
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26.03.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
26.03.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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