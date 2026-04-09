Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Knorr-Bremse Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor den Anfang Mai erwarteten Quartalszahlen von 99 auf 100 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Analyst Fabio Hölscher erwartet laut seinem Ausblick vom Donnerstag keine Überraschungen das erste Quartal betreffend. Der Auftragseingang des Bremssystem-Herstellers für Lkw und Schienenfahrzeuge sollte solide gewesen sein. Die Margen dürften sich im Jahresverlauf verbessern./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Hold
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
103.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
103.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.10%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
03.04.26
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
31.03.26
|März 2026: Analysten sehen Potenzial bei Knorr-Bremse-Aktie (finanzen.net)
|
20.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Schwacher Handel: MDAX liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
20.03.26
|MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Knorr-Bremse plant höhere Dividende - Aktie schwächer (Dow Jones)
|
19.03.26
|Knorr-Bremse will wie erwartet mehr Dividende zahlen (AWP)
Analysen zu Knorr-Bremse
|26.03.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
|19.02.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|20.01.26
|Knorr-Bremse Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|94.70
|0.58%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:59
|
Warburg Research
Knorr-Bremse Hold
|10:59
|
Warburg Research
Porsche Automobil Hold
|10:35
|
Warburg Research
adesso Buy
|10:31
|
JP Morgan Chase & Co.
SAP Neutral
|09:43
|
DZ BANK
Commerzbank Halten
|09:33
|
Deutsche Bank AG
Delivery Hero Hold
|09:31
|
Deutsche Bank AG
Symrise Buy