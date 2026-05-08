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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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08.05.2026 08:41:03

Knorr-Bremse Buy

Knorr-Bremse
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach einem "soliden ersten Quartal" auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der von dem Bremsenhersteller bestätigte Ausblick sei in greifbarer Nähe, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen schaffe es, seine Profitabilität mit Kostensenkungen zu verbessern./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
103.40 € 		Abst. Kursziel*:
20.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
103.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.77%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
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08:41 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.04.26 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
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