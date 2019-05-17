Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
106.90CHF
12.40CHF
13.12 %
17.05.2019
SWX
08.09.2025 07:29:07
Knorr-Bremse Neutral
Knorr-Bremse
80.21 CHF -0.29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Das Management sei zunächst vorsichtig für den US-Frachtmarkt, sehe aber zunehmende Dynamik in anderen Bereichen - auch dem Lkw-Ersatzteilgeschäft, schrieb Akash Gupta in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef. Mit Blick auf das Margenziel für 2026 liege der Bremsenhersteller im Plan./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Knorr-Bremse
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
93.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
85.90 €
Abst. Kursziel*:
8.27%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
86.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.01%
Analyst Name::
Akash Gupta
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Knorr-Bremse
05.09.25
|MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
02.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
31.08.25