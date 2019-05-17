Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
106.90CHF
12.40CHF
13.12 %
17.05.2019
SWX
23.09.2025 10:56:47
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
75.56 CHF -0.01%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Buy" belassen. Der Unternehmenschef habe hinsichtlich der Jahresziele einen zuversichtlichen Eindruck gemacht, schrieb Yasmin Steilen nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Zukäufe blieben auf der Agenda./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Knorr-Bremse
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
80.90 €
Abst. Kursziel*:
18.67%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
81.05 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.45%
Analyst Name::
Yasmin Steilen
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Knorr-Bremse
22.09.25
|EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
22.09.25
|EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
19.09.25
|MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
17.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
17.09.25
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
17.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
16.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
16.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Knorr-Bremse
|10:56
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
