Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’536 0.2%  SPI 17’254 0.3%  Dow 46’758 0.5%  DAX 24’428 0.2%  Euro 0.9317 -0.2%  EStoxx50 5’642 -0.2%  Gold 3’937 1.3%  Bitcoin 98’948 0.5%  Dollar 0.7980 0.2%  Öl 65.3 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning steigt mit TELO Trucks in den Markt für E-Pickups ein
Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten
Neues Allzeithoch: DroneShield-Aktie setzt Rally mit starkem Kurssprung fort
Auftragseingang der australischen Armee beflügelt Electro Optic Systems-Aktie
Durchbruch bei Polizei-Zusammenarbeit: D-Wave Quantum-Aktie feiert neues Allzeithoch
Suche...
200.- Saxo-Deal

Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000

5.40
CHF
-0.35
CHF
-6.04 %
11:58:40
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Orderbuch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Orderbuch

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2025 12:05:40

KlöcknerCo (KlöCo) Buy

Klöckner
5.40 CHF -6.04%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die am 5. November anstehenden Quartalszahlen des Stahlhändlers dürften vom weiter schwachen Makro-Umfeld, den rückläufigen Stahlpreisen in Europa und den USA sowie der dort gesunkenen Nachfrage geprägt sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Klöckner & Co (KlöCo) Buy
Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.01 € 		Abst. Kursziel*:
41.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.12%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse