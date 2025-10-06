Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
06.10.2025 12:05:40
KlöcknerCo (KlöCo) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die am 5. November anstehenden Quartalszahlen des Stahlhändlers dürften vom weiter schwachen Makro-Umfeld, den rückläufigen Stahlpreisen in Europa und den USA sowie der dort gesunkenen Nachfrage geprägt sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
