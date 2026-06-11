Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’581 0.9%  SPI 19’139 0.7%  Dow 50’119 0.4%  DAX 24’199 0.0%  Euro 0.9219 -0.1%  EStoxx50 6’047 0.6%  Gold 4’070 -0.1%  Bitcoin 50’181 2.0%  Dollar 0.7997 0.0%  Öl 92.5 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tiefrote Zahlen trotz Rekordumsatz: Aurora Cannabis-Aktie sackt ab
Nach Broadcom-Dämpfer: Halbleiteraktien AMD, Intel und Micron wieder im Aufwind
Verwässerungsängste belasten Super Micro - Aktie stabilisiert sich nur überschaubar
Oracle schlägt die Erwartungen und hebt Prognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab
Tesla-Aktie gefragt: Analyst sieht Durchbruch beim autonomen Fahren
Suche...
eToro entdecken

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bücher geöffnet 11.06.2026 15:35:00

Oracle schlägt die Erwartungen und hebt Prognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab

Oracle schlägt die Erwartungen und hebt Prognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab

Der US-amerikanische Software- und Technologiekonzern Oracle hat seine Bücher geöffnet. So bewerten Anleger das lang erwartete Zahlenwerk.

SAP
131.08 CHF -4.84%
Kaufen Verkaufen
Für den SAP-Konkurrenten Oracle ist das dritte Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 mit einem kräftigen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Nachdem das Unternehmen vor Jahresfrist noch ein EPS von 1,70 US-Dollar in den Büchern stehen hatte, verdiente Oracle im Berichtsquartal 2,11 US-Dollar je Aktie. Damit übertraf das Unternehmen die Markterwartungen: Analysten hatten zuvor einen Gewinn je Aktie von 1,96 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz stieg unterdessen von 15,90 Milliarden US-Dollar auf 19,18 Milliarden US-Dollar und lag damit etwas über den Marktschätzungen, die sich im Vorfeld auf 19,10 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.

Oracle passt seine Prognose für das Gesamtjahr 2027 an: Während das Umsatzziel von 90 Milliarden US-Dollar bestätigt wird, hebt das Unternehmen die Erwartung für das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie (EPS) auf 8,05 US-Dollar an.

Nervöse Anleger lassen Aktie fallen

Die Papiere sacken im NYSE-Handel zeitweise um 11,90 Prozent auf 177,30 US-Dollar ab. Auch Branchenwerte geraten unter Druck.

In den vergangenen Monaten waren die Anleger bereits gut durchgeschüttelt worden und blieben daher nervös. Nach einem rasanten Anstieg im vergangenen Herbst hatte das Papier monatelang fast nur den Weg nach unten gekannt. Mit der KI- und Tech-Rally der vergangenen Wochen hatte es sich wieder auf 250 Dollar hochgearbeitet, um dann wieder auf 200 Dollar zurückzufallen.

Die Experten des Analysedienstes Vital Knowledge attestierten dem Konzern ein ordentliches Abschneiden im Quartal. Der Firma stünden aber nach wie vor hohe Geldabflüsse bevor, um die Kapazitäten für den wachsenden Auftragsbestand aufzubauen. Das werde mehr Schulden und Eigenkapital benötigen.

Für Analyst Arti Vula von der US-Bank JPMorgan hat sich das währungsbereinigte Wachstum im vierten Geschäftsquartal erneut beschleunigt. Vula hob zudem den rekordhohen Auftragsbestand hervor. Auch das Geschäft neben der KI-Infrastruktur bleibe dynamisch.

Auch Brent Thill vom Analysehaus Jefferies hob den weiter steigenden Auftragsbestand des Softwarekonzerns hervor. Der Umschlag in Umsätze funktioniere aber nicht ganz so gut. Hier sei die Erwartung im vierten Quartal nur knapp übertroffen worden, und das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 sei unverändert. Letzteres könnte zunächst enttäuschen.

Software-Abos und Cloud-Infrastruktur zusammengenommen kam bei Oracle ein Umsatzplus von 48 Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar zustande. Das war etwas weniger als von Analysten erwartet.

Der Kapitalbedarf für das Rennen um einen schnellen Ausbau der KI-Rechenkapazitäten ist in der Branche riesig. Oracle gab im vergangenen Geschäftsjahr (Ende Mai) 55,7 Milliarden Dollar für Investitionen aus, vorwiegend für KI-Technik. Das war deutlich mehr als die veranschlagten 50 Milliarden.

Im laufenden ersten Quartal rechnet Oracle nun mit einem Erlösplus von insgesamt 27 bis 29 Prozent. Im gesamten Jahr soll der Umsatz wie bereits bekannt 90 Milliarden Dollar betragen.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch mit Material von AWP

Weitere Links:

Oracle führt Gewinnerliste an - auch Microsoft, Palantir, ServiceNow & Co. legen zu
Oracle-Aktie steigt nach Entlassungen nur zeitweise - profitiert auch die SAP-Aktie vom KI-Trend?
Analysten sehen für Oracle-Aktie Luft nach oben

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:40 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.05.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 SAP Buy UBS AG
14.05.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 SAP Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

13:30 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
09:48 Marktüberblick: Telekom-Werte gesucht
09:10 SMI präsentiert sich weiterhin stabil
09:03 SpaceX vor IPO: Musk plant den grössten Börsengang aller Zeiten
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Standardwerte im Korrekturmodus
09.06.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) on ASML Holding NV
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’139.35 19.80 SHSBXU
Short 14’417.91 13.95 SXLBGU
Short 14’945.50 8.98 S5CBDU
SMI-Kurs: 13’580.64 11.06.2026 15:30:40
Long 13’050.28 19.80 SYBDXU
Long 12’756.00 13.88 BSUBWU
Long 12’214.46 8.92 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Analysten schlagen Alarm: Warum Bitcoin, Ethereum, XRP und andere Kryptos weiter fallen könnten
SpaceX-IPO rückt näher: Was den Börsengang besonders macht
Super Micro-Aktie bricht ein: Milliarden-Kapitalerhöhung sorgt für Verwässerungsängste
Lonza-Aktie fest: Neuer Kommunikationschef kommt von Roche
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Abend nach
Oracle schlägt die Erwartungen und hebt Prognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab
Centiel-Aktie +33 Prozent: Konzern findet Partner für US-Datacenter-Markt
Weiter keine Erholung bei US-Techaktien: Warum es Marvell, AMD, Arm, NVIDIA & Co. nicht aus ihrem Kurstal schaffen
UniCredit stockt auf: Weitere Commerzbank-Aktien aufgenommen - Commerzbank-Aktie sinkt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.