Kering Aktie 21591 / FR0000121485
316.65CHF
23.63CHF
8.06 %
23.10.2025
BRXC
24.10.2025 07:11:14
Kering Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kering von 160 auf 190 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Unter dem neuen Chef Luca de Meo bessere sich die Lage des Luxusgüterherstellers, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. So werde die Bilanz entschuldet, die Hierarchien gestrafft sowie die einzelnen Einheiten und die Lieferketten gestärkt./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Sell
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
349.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-45.71%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
340.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-44.27%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse