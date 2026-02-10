Kering Aktie 21591 / FR0000121485
Kering Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Umsatzplus des Luxusgüterkonzerns sei etwas besser gewesen als erwartet, schrieb Piral Dadhania am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr decke sich mit den Erwartungen. Nun gelte es den Kapitalmarkttag im April abzuwarten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 01:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Sector Perform
Unternehmen:
Kering
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
281.90 €
Abst. Kursziel*:
20.61%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
286.05 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.86%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|266.15
|12.34%
