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15.04.2026 07:47:29

Kering Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht von 235 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Luxuskonzern habe seinen Ausblick auf das Gesamtjahr näher beleuchtet, schrieb Luca Solca am Dienstagabend. Der Experte kappte seine Wachstumsprognose etwas./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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