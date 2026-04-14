Kering Aktie 21591 / FR0000121485
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15.04.2026 07:47:29
Kering Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht von 235 auf 220 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Luxuskonzern habe seinen Ausblick auf das Gesamtjahr näher beleuchtet, schrieb Luca Solca am Dienstagabend. Der Experte kappte seine Wachstumsprognose etwas./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 20:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Market-Perform
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
281.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-21.89%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
255.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.03%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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