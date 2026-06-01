So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren verloren gegangen

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Ethereum Classic wurde gestern vor 5 Jahren bei 68.07 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.469 ETC im Depot. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 8.166 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.00 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 88.00 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum Classic am 02.04.2026 bei 7.866 USD. Am 20.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 24.70 USD.

Redaktion finanzen.net