|ETC-Investition
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01.06.2026 19:43:08
So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren verloren gegangen
Anleger, die vor Jahren in Ethereum Classic investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Ethereum Classic wurde gestern vor 5 Jahren bei 68.07 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.469 ETC im Depot. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 8.166 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.00 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 88.00 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum Classic am 02.04.2026 bei 7.866 USD. Am 20.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 24.70 USD.
Redaktion finanzen.net
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