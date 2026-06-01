|Lukratives BCH-Investment?
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01.06.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Bitcoin Cash verlieren können.
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Gestern vor 5 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 706.07 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.1416 Bitcoin Cash. Die Investition hätte nun einen Wert von 42.79 USD, da sich der Wert eines Coins am 31.05.2026 auf 302.15 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 57.21 Prozent vermindert.
Am 01.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 289.12 USD. Am 03.01.2026 stieg Bitcoin Cash auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654.75 USD.
Redaktion finanzen.net
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