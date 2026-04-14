Kering 233.88 CHF -9.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering von 290 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen insgesamt weitgehend erfüllt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Zahlen. Bei der Marke Gucci sei es aber schlechter gelaufen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.