Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’145 -0.4%  SPI 16’898 -0.3%  Dow 45’918 0.2%  DAX 23’751 0.2%  Euro 0.9345 0.0%  EStoxx50 5’441 0.9%  Gold 3’665 0.6%  Bitcoin 91’263 -0.7%  Dollar 0.7947 -0.3%  Öl 67.7 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Commerzbank-Aktie steigt: Steckt die UniCredit-Drohung dahinter?
Analystenlob: RENK-Aktie mit weiteren Kaufempfehlungen
Danone-Aktie leichter: Isabel Petit übernimmt Leitung des Schweizgeschäfts
Rheinmetall-Aktie auf grünem Terrain: Übernahme-Deal mit NVL
Vorschriften in Texas zwingt Tesla zu Kurswechsel beim Robotaxi
Suche...
200.- Saxo-Deal

Kering Aktie 21591 / FR0000121485

215.64
CHF
2.98
CHF
1.40 %
01.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2025 15:29:54

Kering Market-Perform

Kering
215.64 CHF 1.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kering auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Selbsthilfe-Erholungsstory bei Kering dürfte ähnlich schwankungsanfällig verlaufen wie bei anderen Luxusgüterkonzernen in den vergangenen zehn Jahren, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Kering müsse noch greifbare Fortschritte nachweisen, nachdem sich die Aktie um 50 Prozent von den jüngsten Tiefs erholt habe. Angesichts des neuen, starken Konzernchefs Luca De Meo und des neuen Gucci-Kreativdirektors Demna Gvasalia neige er aber eher zu einer optimistischen Einschätzung./gl/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:15 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Kering Market-Perform
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
180.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
255.10 € 		Abst. Kursziel*:
-29.44%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
253.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-29.11%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kering

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Kering

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:29 Kering Market-Perform Bernstein Research
10.09.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
10.09.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Kering 215.64 1.40% Kering