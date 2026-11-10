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Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

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10.11.2026 09:26:37

Jungheinrich Outperform

Jungheinrich
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Outperform" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe mit seinem operativen Ergebnis im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und zugleich die Jahresziele bestätigt, schrieb Philippe Lorrain am Dienstag. Der Analyst hob hervor, dass sich der Risikoausblick für 2030 verbessere./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24.28 € 		Abst. Kursziel*:
93.57%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24.44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
92.31%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
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09:26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
13.10.26 Jungheinrich Neutral UBS AG
09.10.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
25.09.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
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