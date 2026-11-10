Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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10.11.2026 09:26:37
Jungheinrich Outperform
Jungheinrich
22.45 CHF 5.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Outperform" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe mit seinem operativen Ergebnis im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und zugleich die Jahresziele bestätigt, schrieb Philippe Lorrain am Dienstag. Der Analyst hob hervor, dass sich der Risikoausblick für 2030 verbessere./ck/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.28 €
|
Abst. Kursziel*:
93.57%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
92.31%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Jungheinrich AG
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|19.08.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.10.26
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
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|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
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