NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Gabelstaplerkonzern habe ein ordentliches drittes Quartal hinter sich, wobei die Umsätze besser, das operative Ergebnis wie erwartet und die Marge etwas schwächer ausgefallen sei, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ähnlich wie Kion habe aber auch Jungheinrich auftragsseitig etwas schwächer als erwartet abgeschnitten. Er rechne nur mit geringfügigen Änderungen an den Schätzungen./ck/mis;