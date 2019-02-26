Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Jungheinrich Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Jungheinrich vor den Zahlen zum dritten Quartal von 50 auf 43 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein rechnet mit einem besseren dritten Quartal des Lagerlogistik-Unternehmens als bisher befürchtet. Die Ziele für das Gesamtjahr erscheinen ihm laut seinem am Montag vorliegenden Ausblick auch ohne eine bisher wesentliche Nachfrageerholung in Richtung des oberen Endes erreichbar. Der negative Newsflow des Sommers scheine verdaut und für die kommenden zwölf Monate sieht er mehrere Kurstreiber für die Aktie./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Kaufen
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
29.62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
30.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexander Hauenstein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
17.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15.10.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.10.25
|MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Anleger in Habachtstellung: MDAX schlussendlich antriebslos (finanzen.ch)
|
01.10.25
|MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Jungheinrich-Aktie (finanzen.net)
|
25.09.25
|MDAX aktuell: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Jungheinrich AG
|08:36
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:36
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|30.90
|-7.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:53
|
Warburg Research
AIXTRON Hold
|08:36
|
DZ BANK
Jungheinrich Kaufen
|07:12
|
Jefferies & Company Inc.
Volvo AB Buy
|07:11
|
Jefferies & Company Inc.
TRATON Hold
|07:11
|
Jefferies & Company Inc.
Daimler Truck Buy
|07:05
|
Jefferies & Company Inc.
HENSOLDT Hold
|06:25
|
Jefferies & Company Inc.
Deutsche Bank Hold