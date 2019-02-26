Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

30.90
CHF
-2.38
CHF
-7.15 %
26.02.2019
SWX
01.10.2025 09:21:47

Jungheinrich

Jungheinrich
31.29 CHF -13.16%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers dürfte von diversen Einmalkosten belastet worden sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027, hält die Bewertung aber für unverändert attraktiv./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29.54 € 		Abst. Kursziel*:
48.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.65%
Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:21 Jungheinrich Buy Warburg Research
23.09.25 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.08.25 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
