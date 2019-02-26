Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
30.90CHF
-2.38CHF
-7.15 %
26.02.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
01.10.2025 09:21:47
Jungheinrich Buy
Jungheinrich
31.29 CHF -13.16%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers dürfte von diversen Einmalkosten belastet worden sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027, hält die Bewertung aber für unverändert attraktiv./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.54 €
|
Abst. Kursziel*:
48.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.65%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Jungheinrich-Aktie (finanzen.net)
|
25.09.25
|MDAX aktuell: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
24.09.25
|MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Jungheinrich von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.09.25
|MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Jungheinrich AG
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|30.90
|-7.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:04
|
Barclays Capital
Sartorius Stedim Biotech Overweight
|09:57
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
TotalEnergies Hold
|09:56
|
Deutsche Bank AG
BAT Buy
|09:53
|
Barclays Capital
Sartorius vz. Overweight
|09:48
|
Deutsche Bank AG
ASOS Buy
|09:45
|
Deutsche Bank AG
Porsche Automobil Buy
|09:44
|
JP Morgan Chase & Co.
AUTO1 Overweight