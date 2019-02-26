Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
Jungheinrich Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jungheinrich von 41 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwartungen an eine zyklische Erholung seien im Bereich der Lagerautomation gestiegen, womit laut dem Experten Lucas Ferhani der Druck wächst, unter dem die Branche steht. Wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er bei Jungheinrich im Vergleich zu Kion mehr Wertpotenzial, da Kion eine Erholung und die deutschen Staatsausgaben schon einpreise./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.22 €
|
Abst. Kursziel*:
24.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.20%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
