Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
30.90CHF
-2.38CHF
-7.15 %
26.02.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.09.2025 10:53:01
Jungheinrich Buy
Jungheinrich
31.29 CHF -13.16%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Trend in der Branche bleibe zunächst robust, schrieb Lasse Stueben nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Signale für eine nennenswerte Nachfragebelebung gebe es allerdings nicht./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.06 €
|
Abst. Kursziel*:
53.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.82%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
17.09.25
|MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
10.09.25
|MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
03.09.25
|MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Jungheinrich AG
|10:53
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|10:53
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|10:53
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|30.90
|-7.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
QIAGEN Buy
|10:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Scout24 Buy
|10:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vonovia Buy
|10:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nemetschek Hold
|10:57
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KRONES Buy
|10:56
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Knorr-Bremse Buy
|10:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Jungheinrich Buy