Jungheinrich 31.29 CHF -13.16% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Trend in der Branche bleibe zunächst robust, schrieb Lasse Stueben nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Signale für eine nennenswerte Nachfragebelebung gebe es allerdings nicht./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.