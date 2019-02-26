Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Jungheinrich Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Trend in der Branche bleibe zunächst robust, schrieb Lasse Stueben nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Signale für eine nennenswerte Nachfragebelebung gebe es allerdings nicht./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30.06 € 		Abst. Kursziel*:
53.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.82%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Jungheinrich AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Jungheinrich AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:53 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.08.25 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.25 Jungheinrich Buy Baader Bank
mehr Analysen
Aktuelle Aktienanalysen

11:00 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
QIAGEN Buy
10:59 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Scout24 Buy
10:59 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vonovia Buy
10:58 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nemetschek Hold
10:57 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KRONES Buy
10:56 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Knorr-Bremse Buy
10:53 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Jungheinrich Buy
mehr