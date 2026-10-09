Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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09.10.2026 10:58:22
Jungheinrich Buy
Jungheinrich
19.79 CHF 1.49%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenerholung in der Sparte ITS dürfte unter 8 Prozent stagniert haben, schrieb Stefan Augustin am Freitag in einem Ausblick auf den Bericht des Staplerherstellers für das dritte Quartal. Er kürzte seine Schätzungen./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.08 €
|
Abst. Kursziel*:
94.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
92.13%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Warburg Research
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|Merrill Lynch & Co., Inc.
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