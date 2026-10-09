Jungheinrich 19.79 CHF 1.49% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenerholung in der Sparte ITS dürfte unter 8 Prozent stagniert haben, schrieb Stefan Augustin am Freitag in einem Ausblick auf den Bericht des Staplerherstellers für das dritte Quartal. Er kürzte seine Schätzungen./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.