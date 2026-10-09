Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’726 0.7%  SPI 19’473 0.7%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’028 0.9%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’165 0.6%  Gold 4’182 1.1%  Bitcoin 68’434 0.8%  Dollar 0.8309 -0.1%  Öl 103.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
So schätzen die Analysten die Tesla-Aktie im September 2026 ein
RBC Capital Markets gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
Suche...
ETF Sparplan

Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

19.74
CHF
0.63
CHF
3.30 %
12:44:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 10:58:22

Jungheinrich Buy

Jungheinrich
19.79 CHF 1.49%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margenerholung in der Sparte ITS dürfte unter 8 Prozent stagniert haben, schrieb Stefan Augustin am Freitag in einem Ausblick auf den Bericht des Staplerherstellers für das dritte Quartal. Er kürzte seine Schätzungen./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.08 € 		Abst. Kursziel*:
94.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
92.13%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Jungheinrich AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Jungheinrich AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:58 Jungheinrich Buy Warburg Research
25.09.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.08.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Jungheinrich Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen