Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
34.40CHF
1.02CHF
3.06 %
09:02:45
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.01.2026 07:42:09
Jungheinrich Buy
Jungheinrich
34.72 CHF 1.62%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Auch nach der zuletzt schon besseren Kursentwicklung hätten die Aktien des Gabelstaplerhersteller 2026 Nachholpotenzial, schrieb Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erholung der deutschen Industrienachfrage zum Jahresende lege nahe, dass Deutschlands Industrie das Schlimmste hinter sich haben dürfte./mis/rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.72 €
|
Abst. Kursziel*:
25.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.99%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
14.01.26
|MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
07.01.26
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Jungheinrich-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember (finanzen.net)
|
31.12.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
24.12.25
|MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungheinrich von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Jungheinrich AG
|07:42
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:42
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:42
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|33.38
|1.89%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novo Nordisk Buy
|07:47
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Richemont Hold
|07:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Jungheinrich Buy
|07:41
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AXA Buy
|07:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Merck Overweight
|07:38
|
JP Morgan Chase & Co.
Pernod Ricard Neutral