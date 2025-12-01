LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Jungheinrich angesichts angepasster Geschäftsziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Verkauf des Russland-Geschäfts verzögere sich auf das Jahr 2026 und dies sei nun im Ausblick berücksichtigt worden, schrieb Timothy Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Tendenz gesenkte Auftrags- und Umsatzziele lägen im Erwartungsrahmen, während der Lagerausrüster beim operativen Ergebnis (Ebit) etwas optimistischer werde. Dies sei wohl auf ehemals zu pessimistische Prognosen zurückzuführen./rob/tih/mis;