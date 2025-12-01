Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
Jungheinrich Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Jungheinrich angesichts angepasster Geschäftsziele auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Verkauf des Russland-Geschäfts verzögere sich auf das Jahr 2026 und dies sei nun im Ausblick berücksichtigt worden, schrieb Timothy Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Tendenz gesenkte Auftrags- und Umsatzziele lägen im Erwartungsrahmen, während der Lagerausrüster beim operativen Ergebnis (Ebit) etwas optimistischer werde. Dies sei wohl auf ehemals zu pessimistische Prognosen zurückzuführen./rob/tih/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
