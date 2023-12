NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" belassen. Nach einem turbulenten Jahr 2023 seien die US-Banken gut positioniert, um im Jahr 2024 überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Er empfiehlt Anlegern, den Sektor in ihren Portfolios überzugewichten./edh/gl;