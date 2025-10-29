Boeing Aktie 913253 / US0970231058
174.44CHF
-3.16CHF
-1.78 %
15:42:52
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 15:08:18
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft des Flugzeugbauers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 218.98
|
Abst. Kursziel*:
16.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 213.70
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.33%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
13:01
|Boeing takes $5bn hit on delays to new 777X jet (Financial Times)
|
12:06
|Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Abend nordwärts (finanzen.ch)
|
28.10.25