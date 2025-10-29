Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'302 -0.5%  SPI 17'043 -0.2%  Dow 47'947 0.5%  DAX 24'147 -0.5%  Euro 0.9288 0.5%  EStoxx50 5'708 0.1%  Gold 4'008 1.7%  Bitcoin 89'601 0.0%  Dollar 0.7973 0.5%  Öl 65.3 1.2% 
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

174.44
CHF
-3.16
CHF
-1.78 %
15:42:52
BRXC
29.10.2025 15:08:18

Boeing Buy

Boeing
174.44 CHF -1.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft des Flugzeugbauers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 255.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 218.98 		Abst. Kursziel*:
16.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 213.70 		Abst. Kursziel aktuell:
19.33%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse