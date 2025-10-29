Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’301 -0.5%  SPI 17’036 -0.3%  Dow 47’972 0.6%  DAX 24’129 -0.6%  Euro 0.9284 0.4%  EStoxx50 5’707 0.1%  Gold 4’009 1.8%  Bitcoin 89’578 0.0%  Dollar 0.7973 0.5%  Öl 65.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Relief Therapeutics-Aktie schnellt hoch: Studienerfolg mit flüssiger PKU-Therapie RLF-OD032
Amrize-Aktie höher: Baustoffhersteller nach Q3-Zahlen gefragt
Logitech-Aktie höher: Starke Quartalszahlen beflügeln den Kurs
TRATON-Aktie fester: VW-Tochter rechnet nur noch mit Ergebnissen am unteren Zielrand
Adyen-Aktie höher: Zahlungsdienstleister übertrifft Erwartungen und bestätigt Prognose
Suche...

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

428.81
CHF
-2.03
CHF
-0.47 %
15:48:40
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 15:00:58

Microsoft Buy

Microsoft
428.81 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Die überarbeitete Vereinbarung zwischen Microsoft und OpenAI sei einige Wochen früher als erwartet zustande gekommen, schrieb Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ergebnis sei positiv für den Softwarekonzern, ergänzte er./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 04:10 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Microsoft

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Microsoft-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Microsoft-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 650.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 538.39 		Abst. Kursziel*:
20.73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 538.05 		Abst. Kursziel aktuell:
20.81%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse