Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Bank Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34,50 Euro belassen. Das Geldhaus habe Rekordkennziffern vorgelegt und sei auf gutem Weg, das Kapitalrenditeziel für 2025 zu erreichen, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für die Jahre 2025 bis 2028 mit einem durchschnittlichen jährlichen prozentual zweistelligen Ergebniswachstum und hält die Aktie für attraktiv bewertet./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
30.78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
31.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
16:31
|Deutsche Bank-Aktie höher: Rekordgewinn - Rendite auf Zielkurs (finanzen.ch)
|
16:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag stark gefragt (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
15:58