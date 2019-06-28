Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

31.35
CHF
0.60
CHF
1.95 %
28.06.2019
SWX
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang und das operative Ergebnis seien stark ausgefallen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Die Aussagen des Technologieunternehmens zum kommenden Jahr deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
Unternehmen:
JENOPTIK AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.68 € 		Abst. Kursziel*:
57.52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50.05%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse