JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
31.35CHF
0.60CHF
1.95 %
28.06.2019
SWX
12.11.2025 09:41:53
JENOPTIK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang und das operative Ergebnis seien stark ausgefallen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Die Aussagen des Technologieunternehmens zum kommenden Jahr deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.68 €
|
Abst. Kursziel*:
57.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.05%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
