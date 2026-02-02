Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.45CHF
-0.01CHF
-0.26 %
11:15:01
BRXC
02.02.2026 09:26:53
Intesa Sanpaolo Overweight
Intesa Sanpaolo
5.44 CHF -0.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das Großreinemachen der Italiener mit dem Bericht zum vierten Quartal sei zwar eine negative Überraschung, schrieb Delphine Lee am Montag. Sie hätten aber gleichwohl die Gewinnerwartungen erfüllt. Die Anleger dürften zudem die Signale hinsichtlich der Kostenentwicklung begrüßen./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.91 €
|
Abst. Kursziel*:
16.77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.42%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
