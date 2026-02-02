Intesa Sanpaolo 5.44 CHF -0.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das Großreinemachen der Italiener mit dem Bericht zum vierten Quartal sei zwar eine negative Überraschung, schrieb Delphine Lee am Montag. Sie hätten aber gleichwohl die Gewinnerwartungen erfüllt. Die Anleger dürften zudem die Signale hinsichtlich der Kostenentwicklung begrüßen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.