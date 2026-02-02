Intesa Sanpaolo 5.50 CHF 0.77% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Die Italiener setzten auf Kontinuität, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag anlässlich der Quartalszahlen und der Strategie bis 2029./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:08 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.