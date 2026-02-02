Intesa Sanpaolo Aktie 575913 / IT0000072618
5.50CHF
0.05CHF
0.82 %
14:21:03
BRXC
02.02.2026 12:51:54
Intesa Sanpaolo Outperform
Intesa Sanpaolo
5.50 CHF 0.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Die Italiener setzten auf Kontinuität, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag anlässlich der Quartalszahlen und der Strategie bis 2029./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Outperform
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.99 €
|
Abst. Kursziel*:
16.82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5.99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.92%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
