ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen für das zweite Quartal von 5,60 auf 5,85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ignacio Cerezo hob seine Gewinnerwartungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an und verwies dabei auf den Zinsüberschuss der Bank./rob/mis/edh;