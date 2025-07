NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,60 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal solide gewesen, schrieb Marco Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv erwähnte er die besser als erwartete Kapitalentwicklung./rob/tih/he;