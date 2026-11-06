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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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06.11.2026 10:16:42

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
4.71 CHF 1.12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal der Fluggesellschaft habe zwar die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Der Ausblick gestalte sich hinsichtlich der Nachfrage aber positiv. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr zu erreichen./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4.34 £ 		Abst. Kursziel*:
15.10%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.33 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15.50%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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