International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal der Fluggesellschaft habe zwar die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Der Ausblick gestalte sich hinsichtlich der Nachfrage aber positiv. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr zu erreichen./rob/mf/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.34 £
|
Abst. Kursziel*:
15.10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.33 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.50%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
10:30
|British Airways owner warns of higher fares next year as fuel costs rise (Financial Times)
|
09:28
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Montagshandel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in London: So performt der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
|
02.11.26
|FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der International Consolidated Airlines-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|10:16
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
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|Bernstein Research
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
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|Barclays Capital
|24.11.25
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|Barclays Capital
|12.09.25
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|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.71
|1.05%
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