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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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06.11.2026 09:28:52

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Outperform" belassen. Die britisch-spanische Fluggesellschaft habe im dritten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving am Freitag. Eine starke Entwicklung der Ticketpreise sei von den hohen Treibstoffkosten aufgezehrt worden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
5.50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4.33 £ 		Abst. Kursziel*:
27.11%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.33 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
27.08%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
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