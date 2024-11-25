Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’666 0.3%  SPI 17’390 0.3%  Dow 46’281 0.1%  DAX 23’243 0.7%  Euro 0.9318 0.1%  EStoxx50 5’527 0.2%  Gold 4’081 0.4%  Bitcoin 69’652 -0.8%  Dollar 0.8075 -0.1%  Öl 62.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292
Top News
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
Siemens Energy-Aktie zwischen Rückkauf-Boom und Bewertungswarnung - Chance oder Gefahr?
Alphabet-Aktie im Fokus: KI-Boom, Buffett-Einstieg und starke Quartalszahlen treiben Kurs
Suche...
Plus500 Depot

International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.08
CHF
0.07
CHF
1.62 %
15:05:39
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.11.2025 13:01:36

International Consolidated Airlines Outperform

International Consolidated Airlines
4.08 CHF 1.54%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4.75 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4.31 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3.87 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:05 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
13:01 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
20.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
18.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen