International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.75 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.31 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3.87 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.10
|2.09%
