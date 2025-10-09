International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.70 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.58 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
12:26
|Handel in London: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.ch)
|
08.10.25
|IAG and Ryanair bosses slam ‘continuous’ French strikes as ‘impossible’ for airlines (Financial Times)
|
08.10.25
|Gewinne in London: FTSE 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 fester (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie (finanzen.net)
|
29.09.25
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Handel in London: FTSE 100 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
22.09.25
|FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|13:54
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4.42
|10.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:55
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform
|13:55
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|13:54
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|13:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
freenet Buy
|13:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Ferrari Overweight