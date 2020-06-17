AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Bierbrauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die von ihm erwartete Rückkehr zu einem Volumenwachstum von 1 bis 1,5 Prozent könnte mittelfristig zu einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Gewinns je Aktie von 13 Prozent führen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Dabei seien Aktienrückkäufe und Wechselkursbelastungen berücksichtigt./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
52.44 €
Abst. Kursziel*:
29.67%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
52.58 €
Abst. Kursziel aktuell:
29.33%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
30.10.25
|AB Inbev will Aktien für 6 Milliarden Dollar zurückkaufen (AWP)
30.10.25