Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Bierbrauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die von ihm erwartete Rückkehr zu einem Volumenwachstum von 1 bis 1,5 Prozent könnte mittelfristig zu einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Gewinns je Aktie von 13 Prozent führen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Dabei seien Aktienrückkäufe und Wechselkursbelastungen berücksichtigt./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.