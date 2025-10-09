Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schwächelt zum Handelsende

Zum Handelsschluss bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.41 Prozent schwächer bei 9’509.40 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.760 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.001 Prozent auf 9’548.93 Punkte an der Kurstafel, nach 9’548.87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9’501.09 Punkte, das Tageshoch hingegen 9’565.49 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.192 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’242.53 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 09.07.2025, mit 8’867.02 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 09.10.2024, wies der FTSE 100 8’243.74 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15.12 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 9’577.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell International Consolidated Airlines (+ 3.20 Prozent auf 4.13 GBP), Flutter Entertainment (+ 2.08 Prozent auf 184.25 GBP), Weir Group (+ 2.07 Prozent auf 28.60 GBP), SSE (+ 1.82 Prozent auf 18.17 GBP) und Schroders (+ 1.58 Prozent auf 3.99 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen WPP 2012 (-5.90 Prozent auf 3.46 GBP), HSBC (-5.38 Prozent auf 10.09 GBP), Barratt Developments (-3.60 Prozent auf 3.75 GBP), Lloyds Banking Group (-3.33 Prozent auf 0.84 GBP) und Burberry (-3.32 Prozent auf 12.23 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 185’458’449 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 227.911 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die WPP 2012-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

