International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

4.42
CHF
0.42
CHF
10.47 %
09.10.2025
BRXC
22.10.2025 08:43:04

International Consolidated Airlines Buy

International Consolidated Airlines
4.42 CHF 10.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group (IAG) von 400 auf 470 Pence angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Airline-Holding habe noch "immensen Spielraum für weitere Aktienrückkäufe", schrieb Patrick Creuset am Mittwoch. Er rechnet mit einem weiteren Programm in Höhe von zwei Milliarden Euro bis Ende 2026. Das Geschäft dürfte sich derweil in den Winter hinein beleben./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

