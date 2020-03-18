ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
4.67CHF
-2.25CHF
-32.56 %
18.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.10.2025 09:44:15
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 24,70 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Namita Samtani geht in der Analyse vom Dienstagnachmittag davon aus, dass sich die Niederländer im Rahmen der laufenden Überprüfung ein höheres Ziel für die harte Kernkapitalquote setzen werden./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
24.30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21.10 €
|
Abst. Kursziel*:
15.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.55%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ING Group
Analysen zu ING Group
|09:44
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|07:44
|ING Group Buy
|UBS AG
|07.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|07:44
|ING Group Buy
|UBS AG
|07.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|07:44
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.09.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.25
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|07.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|4.67
|-32.56%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:42
|
Deutsche Bank AG
UBS Buy
|10:33
|
Deutsche Bank AG
London Stock Exchange Buy
|10:32
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse Buy
|09:47
|
Goldman Sachs Group Inc.
Beiersdorf Buy
|09:47
|
Warburg Research
BMW Buy
|09:45
|
Warburg Research
WACKER CHEMIE Buy
|09:45
|
Warburg Research
HUGO BOSS Buy