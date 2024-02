LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 47 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Ziel resultiere aus dem angepassten Ausblick des Halbleiterherstellers, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bewege sich damit am unteren Ende des Unternehmensausblicks. Selbst wenn der Konzern nun auch noch den Ausblick für das Autogeschäft senken sollte, müsste es schon ein größer Schnitt werden, um Kursdruck zu rechtfertigen./mf;