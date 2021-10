Mit diesen Talenten kommen Sie leichter durchs Berufsleben

Um im Berufsleben erfolgreich zu sein, reicht es meistens nicht aus, ein gutes Bewerbungsschreiben und einen herausragenden Lebenslauf vorzulegen. Oft wollen Arbeitgeber sehen, dass Sie einige Fähigkeiten besitzen, die eine gute Arbeitsleistung garantieren. Auf welche Dinge die Chefs dabei besonderen Wert legen und welche Sie sich eventuell noch aneignen sollten, verraten wir Ihnen.

1. Teamwork

Hinter Selbstbewusstsein verbirgt sich mentale Stärke, sie sollte aber nicht mit Egoismus verwechselt werden. Denn nur, wer als erfolgreicher Teamplayer auftritt, wird von seinen Arbeitskollegen geschätzt und akzeptiert. Haben Sie Vertrauen in Ihre Fähigkeiten und bringen Sie sich mit Ideen ein. Das gesunde Gleichgewicht zwischen Einbringen und Zurückhaltung ist dabei das Kunststück, denn zu viel von einem bringt Sie beruflich nicht weiter. Gehen Sie mit Empathie an die Sache heran und überlegen Sie, wie Sie Ihren Vorschlag oder Ihre Kritik äussern können, ohne ihre Kollegen mit Ihren Worten zu verletzen. Die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, andere Meinungen zu akzeptieren und gemeinsam eine Lösung zu finden, kann jeder Karriere einen gewaltigen Schub nach vorne geben und zeigt auch Ihrem Vorgesetzten, dass er in Ihren Erfolg bei der Arbeit vertrauen kann.

2. Kommunikation

Eine weitere wichtige Fähigkeit, die Sie unbedingt mitbringen sollten, ist die der Kommunikationsfähigkeit. Und dabei ist nicht bloss das Übermitteln von Informationen anhand von Text oder Sprache gemeint, sondern vielmehr auch die Fähigkeit, seinem Gegenüber aufmerksam zuzuhören und zu wissen, wann es angebracht ist, auch einmal still zu sein. Konzentrieren Sie sich bei jedem Gespräch auf der Arbeit auf Ihr Gegenüber, halten Sie unbedingt die gesamte Dauer der Unterhaltung über Blickkontakt und nicken Sie hin und wieder zustimmend. Natürlich sollen Sie sich auch aktiv an dem Gespräch beteiligen, aber auch hier gilt die Regel der Freundlichkeit. Unterbrechen Sie ihren Gesprächspartner nicht und vermeiden Sie unnötige Auseinandersetzungen. Sorgen Sie dafür, dass Sie ein angenehmer Gesprächspartner sind, der mit Freundlichkeit und Sachlichkeit punkten kann, statt der Fähigkeit, immer Recht zu haben oder es zumindest zu wollen.

3. Zeitmanagement und Organisation

Zeitmanagement und die Fähigkeit, Dinge zu organisieren, sind Schlüsselfähigkeiten im Berufsleben, die Sie unbedingt mitbringen oder sich aneignen sollten. Sie müssen in der Lage sein, Prioritäten zu setzen, To-Do-Listen zu schreiben, den Überblick zu behalten und dabei stets die Zeit nicht aus den Augen zu verlieren. Ein ausgeprägtes Organisationstalent hilft Ihnen dabei, alle wichtigen Aufgaben rechtzeitig zu erledigen und reduziert gleichzeitig Ihr Stresslevel, da Sie nicht ständig in Gedanken von einem Termin zum anderen springen, sondern alles effektiv durchorganisiert haben. So verläuft nicht nur Ihr Arbeitstag besser, Sie können auch ein besseres Ergebnis erzielen und ihre Jobleistung so erheblich steigern.

4. Offenheit

Auch Offenheit gegenüber Ihren Vorgesetzten und Kollegen ist ein weiterer wichtiger Punkt. Hierbei ist nicht von einem Austausch von persönlichen Informationen die Rede, sondern die Offenheit über Unwissenheit oder Fehlverhalten. Wenn Sie etwas nicht wissen, fragen Sie noch einmal nach, bevor Sie es gar nicht oder falsch machen. Ein intelligenter und selbstbewusster Mensch steht dazu, wenn er etwas nicht weiss, fragt einen Kollegen oder Vorgesetzten, um es anschliessend richtig zu machen. Ihre Kollegen werden es früher oder später ebenfalls zu schätzen wissen, denn nur mit einer richtigen Einarbeitung und den nötigen Kenntnissen, kann man die gewünschte Leistung im Beruf erbringen. Laut Steve Jobs ist um Hilfe bitten sogar der Schlüssel zum Erfolg - also trauen Sie sich nachzufragen und zeigen Sie sich wissbegierig!

5. Kritikfähigkeit und kritisch hinterfragen

Es ist nahezu unmöglich, immer alles richtigmachen, also gehen Sie mit der Einstellung gar nicht erst zur Arbeit. Ihr Selbstbewusstsein soll Ihnen nie im Weg stehen, sondern ganz im Gegenteil, dafür sorgen, dass sie erfolgreich sind. Es wird hin und wieder vorkommen, dass Sie kritisiert werden. Ob es sich dabei um eine konstruktive Kritik handelt oder nicht, ist dabei nicht von Bedeutung, denn Sie müssen zeigen, dass Sie damit umgehen können. Verfallen Sie nicht in die Position des Verteidigers, sondern lassen Sie das Gesagte auf sich wirken und zeigen Sie sich kritikfähig. Stimmen Sie, nach ausreichender Bedenkzeit, der Kritik immer noch nicht zu, ist es Zeit, kritisch zu hinterfragen, denn auch diese Fähigkeit ist im Berufsleben von Nutzen. Das Alte und Erprobte muss nicht automatisch auch das Richtige sein. Kritisches und offenes Denken kann Sie zu einem hervorragenden Problemlöser machen.

Redaktion finanzen.ch