Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’553 0.4%  SPI 19’127 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 25’252 -0.5%  Euro 0.9136 0.2%  EStoxx50 6’090 -0.8%  Gold 4’513 -1.3%  Bitcoin 60’559 0.1%  Dollar 0.7852 0.3%  Öl 98.9 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BP-Aktie tiefer: Ölkonzern verkauft Raffinerie Gelsenkirchen - EU gibt grünes Licht
Neue Anlagemöglichkeit für Musk-Fans voraus: Wird SpaceX zur Gefahr für die Tesla-Aktie?
Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab
Nordex-Aktie dennoch tiefer: Lieferung in die Türkei - Errichtung von Windenergieanlagen
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Suche...

BP Aktie 987952 / US0556221044

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Standort verkauft 26.05.2026 13:49:00

BP-Aktie tiefer: Ölkonzern verkauft Raffinerie Gelsenkirchen - EU gibt grünes Licht

BP-Aktie tiefer: Ölkonzern verkauft Raffinerie Gelsenkirchen - EU gibt grünes Licht

Der Mineralölkonzern BP darf aus EU-Sicht seine Raffinerie in Gelsenkirchen an den Raffineriebetreiber Klesch-Gruppe verkaufen.

BP
36.40 EUR -3.19%
Kaufen Verkaufen
Es gebe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen einen Zusammenschluss, teilte die EU-Kommission mit. Die Unternehmen hätten nur eine begrenzte gemeinsame Marktstellung. Bei grossen Übernahmen prüft die Brüsseler Behörde, ob dadurch unverhältnismässig grosse Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können.

Die Raffinerie Gelsenkirchen ist eine der grössten Deutschlands. Der aus zwei Standorten bestehende Komplex kann jährlich rund zwölf Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten. Hergestellt werden vor allem Kraftstoffe für den Strassen- und Luftverkehr. Produziert werden auch Rohstoffe für die petrochemische Industrie.

Rund 1.800 Beschäftigte

Der integrierte Raffineriekomplex mitsamt Tanklager in Bottrop beschäftigt laut BP-Angaben von März rund 1.800 Menschen. Der Konzern hatte im März angekündigt, die Raffinerie an die konzernunabhängige Klesch-Gruppe zu verkaufen. Der Verkauf soll nach einer Zustimmung der Behörden noch in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden, hiess es damals.

Die auf Malta ansässige Klesch-Gruppe des US-Amerikaners A. Gary Klesch betreibt in Europa zwei Ölraffinerien: die Raffinerie Heide im schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen und eine Raffinerie im dänischen Kalundborg.

Bericht: Bundesministerium prüft

Das Bundeswirtschaftsministerium prüft laut einem "Spiegel"-Bericht von April ebenfalls den Verkauf der Raffinerie und nimmt dafür eine Investitionsprüfung vor. Hinter der auf Malta ansässigen Klesch-Gruppe stehe ein undurchsichtiges Firmenkonstrukt in der Steueroase Jersey, berichtete der "Spiegel". Der Staat kann unter bestimmten Voraussetzungen den Erwerb von Firmen durch nicht-europäische Investoren untersagen.

BP-Chairman Albert Manifold mit sofortiger Wirkung abberufen

BP-Chairman Albert Manifold tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Wie BP mitteilte, hat der Board einstimmig entschieden, dass Manifold nicht länger als Chairman fungieren soll, nachdem der Board von Problemen im Zusammenhang mit Governance-Standards, Aufsicht und Verhalten erfahren habe, die als inakzeptabel erachtetet würden. Manifold hatte im Oktober als Chairman bei dem britischen Energiekonzern übernommen. Laut BP soll Ian Tyler diese Rolle nun übergangsweise übernehmen. Manifold war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

In London gibt die BP-Aktie zeitweise 4,34 Prozent auf 5,27 Pfund ab.

awp international / Dow Jones Newswires

Weitere Links:

Shell senkt Prognose für Gas - Auch Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Blick

Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BP plc (Spons. ADRS)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?